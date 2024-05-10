تاياني: لا حديث في الناتو والاتحاد الأوروبي عن إرسال قوات لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي لم يطرحا فرضية إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقال تاياني، خلال حدث الجمعة بمدينة ليكّو (مقاطعة لومبارديا) “لم يكن هناك أي حديث في أي اجتماع للحلف أو الاتحاد الأوروبي عن إرسال قوات للقتال في أوكرانيا”، معيدا التأكيد على أن “إيطاليا لن ترسل جنودا للقتال هناك، لأننا لسنا في حالة حرب مع روسيا، إلا أننا ملتزمون بحماية القانون الدولي” بدعم كييف.

وعن الدعم، قال: “أرسلنا معدات عسكرية وكهربائية لإعادة تشغيل شبكة الكهرباء الأوكرانية التي قصفها الروس ومساعدات مالية”، مجددا: “لكن، لن يذهب أي جندي إيطالي للقتال في أوكرانيا”.