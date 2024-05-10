سالفيني: زعماء أوروبا يدفعوننا بشكل خطير نحو حرب عالمية ثالثة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، قال نائب رئيس الوزراء وزير النقل والبنية التحتية في الحكومة الإيطالية ماتّيو سالفيني تاياني “إن الزعماء الأوروبيين، الذين يتحدثون عن القنابل ويريدون إنفاق المليارات الإضافية على الأسلحة، يدفعوننا بشكل خطير نحو حرب عالمية ثالثة، التي ينبغي علينا تجنبها بأي ثمن”.

وأضاف سالفيني، في مقابلة مع موقع إعلامي إيطالي، “كما طالب البابا فرنسيس بأن يعود الحوار والدبلوماسية إلى موقع الريادة، فإن إيطاليا وأوروبا ليستا في حالة حرب مع أحد”.

ويعتبر حزب الرابطة الذي يقوده سالفيني الكيان الأقل حماسة لدعم أوكرانيا عسكريا في ائتلاف يمين الوسط بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.