وزير الاقتصاد الإيطالي: الإمارات لاعب لا غنى عنه اليوم ومحاور استراتيجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- تحدث وزير المالية والاقتصاد في الحكومة الإيطالية، جانكارلو جورجيتّي عن “مساحات كبيرة للتعاون في المستقبل” مع دولة الإمارات العربية المتحدة، و”أثبتت حكومتنا أنها شريك موثوق به”.

وأضاف، خلال حديثه الجمعة أمام فعالية (إنفستوبيا أوروبا 2024) بمدينة ميلانو، وهي منصة أطلقتها أبو ظبي في عام 2021 لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والاتحاد الاوروبي، “الإمارات اليوم لاعب لا غنى عنه ومحاور استراتيجي على المستوى الدولي. إن مسار تنويع الاقتصاد، الذي يجري منذ عدة سنوات، يضمن لها، إلى جانب الاستقرار السياسي القوي، دور مركز تصنيع إقليمي ذو محتوى تكنولوجي عال”.

ووفق الوزير، فإنه “في هذا السياق، بوسع إيطاليا أن تصبح شريكًا استراتيجيًا بشكل متزايد”، مستدلا بالبيانات التي تفيد بأن “هناك حوالي 600 شركة إيطالية تعمل بالفعل في دولة الإمارات، خاصة في قطاعات الطاقة والكيماويات والبناء والنقل، مع أكثر من 11 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.