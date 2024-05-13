البابا: استعداد لكل جهد لتبادل عام للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس استعداد الكرسي الرسولي لتعزيز كل جهد لتبادل عام الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، ففي ختام تلاوة صلاة افرحي يا ملكة السماء ظهر أمس الأحد، قال البابا: “نحتفل بصعود الرب القائم من بين الأموات، الذي يحررنا ويريدنا أحرارًا، أجدد ندائي من أجل تبادل عام لجميع الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وأؤكِّد استعداد الكرسي الرسولي لتعزيز كل جهد في هذا الصدد، لاسيما من أجل المصابين بجروح خطيرة والمرضى”.

وتابع فرنسيس، “لنواصل نحن الصلاة من أجل السلام في أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل وميانمار. لنصلِّ من أجل السلام”.

وذكّر بيرغوليو، بأن “اليوم، يصادف اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي، تحت شعار: الذكاء الاصطناعي وحكمة القلب. فقط من خلال استعادة حكمة القلب يمكننا أن نفسِّر قضايا عصرنا وأن نكتشف مجدّدًا الدرب لتواصل بشريٍّ كامل. لنشكر جميع العاملين في مجال الاتصالات على عملهم!“.

وخلص فرنسيس إلى القول: “يحتفل اليوم في بلدان عديدة بعيد الأم، فلنفكر بامتنان بجميع الأمهات ولنصلِّ أيضًا من أجل الأمهات اللاتي ذهبن إلى السماء. ولنوكل الأمهات إلى حماية العذراء مريم أمنا السماوية”.