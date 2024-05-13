إيطاليا: امتناعنا عن التصويت في الأمم المتحدة بشأن فلسطين ينم عن موقف توازن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إنه فيما يتعلق بفلسطين، “امتنعنا عن التصويت في الأمم المتحدة لأنه، في ظل رئاستنا الدورية لمجموعة السبع أيضاً، من واجبنا الحفاظ على موقف توازن كبير”.

وأوضح الوزير تاياني في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإثنين، أنه “لم يكن لدى غالبية دول مجموعة السبع موقفاً موحداً، فقد أعلنت الولايات المتحدة التصويت ضد القرار، واليابان وفرنسا لصالحه، وفي النهاية صوتت الأغلبية بالامتناع عن التصويت، وبفضلنا أيضاً تم اتخاذ موقف وسط”.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني قد دافعت في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن امتناع حكومتها عن التصويت بشأن قرار تم تقديمه اليوم السابق خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وعللت ميلوني الأمر بالقول: “لقد كان امتناع إيطاليا عن التصويت مدروساً للغاية، وليس تصويتاً ضد القرار، فمع الامتناع عن التصويت نقول إننا نتفق مع بعض الأجزاء دون غيرها”.

وقد اتخذت إيطاليا القرار نفسه في تصويت مماثل للجمعية العامة جرى في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بحجة أنه لم “يتضمن أي إشارة إلى حركة (حماس) وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها”.