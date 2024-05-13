وزير إيطالي يحذر من عواقب أزمة الملاحة بالبحر الأحمر على صادرات بلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو إن “الأمن الاقتصادي يشكل على نحو متزايد إحدى الأصول التي يتعين على إيطاليا وأوروبا أن تتحرك بشأنها ضمن سياق عالمي” يشهد “عوامل خطر مختلفة نتيجة للصراع (الراهن) في الشرق الأوسط”.

وجاء حديث الوزير في منشور على منصة (إكس) بمناسبة رئاسته الاثنين أول (طاولة حول عواقب الأزمة في البحر الأحمر) على الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياتي.

وفي إشارة إلى هجمات جماعة الحوثي، لفت أورسو إلى القيم الاقتصادية “المرتفعة للغاية” المرتبطة بأزمة البحر الأحمر، وقال “إذا وضعنا الممر البحري عبر قناة السويس فقط في الاعتبار فهو بالغ الأهمية بالنسبة للصادرات الإيطالية، وخاصة المنتجات الغذائية الزراعية والأزياء والأثاث والآلات والمعدات”.

وأردف الوزير، القيادي في حزب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) “هناك مصدر قلق آخر يتعلق بخطر تحويل حركة الملاحة من آسيا إلى أوروبا على حساب نظام الموانئ الإيطالية والاقتصاد المرتبط بها”. وقال “تعد هذه المائدة المستديرة (المفتوحة)، التي ستستمر في الأشهر المقبلة، مثالاً ممتازًا للتعاون بين الإدارات والشركات: فهي ستسمح بمعالجة قضية الأمن الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع قضية الأمن الإقليمي باستباق سيناريوهات محتملة وتطوير مقترحات سيتم تقديمها إلى الحكومة والاتحاد الأوروبي والدول الرئيسية في المنطقة”.