متحدث أوروبي: فون دير لاين ليست ملزمة بلقاء الحكومة الإيطالية خلال زيارتها لروما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد الجهاز التنفيذي الأوروبي على “الطبيعة الانتخابية” لزيارة رئيسة المفوضية فون دير لاين الحالية لروما.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية، إيريك مامير، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي “ذهبت رئيسة المفوضية، إلى روما لحضور حدث ذي طبيعة انتخابية”، حيث تشارك في حدث انتخابي لحزب (فورتسا إيتاليا) الذي أسسه الراحل سيلفيو برلسكوني ويتزعمه حاليا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أنطونيو تاياني.

وينتمي (فورتسا إيتاليا) إلى مجموعة حزب الشعب الأوروبي التي رشحت فون دير لاير (حزب الديمقراطيين المسيحيين الألماني) لولاية ثانية على رأس الجهاز التنفيذي الأوروبي بعد انتخابات حزيران/يونيو البرلمانية الأوروبية.

وقال المتحدث “رحلتها إلى روما نظمت في هذا السياق ولا توجد لقاءات مع قادة الحكومة الإيطالية وليست ملزمة بذلك”.

يشار إلى أن العلاقات بين فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد تطورت مؤخرا وشهدت تناغما خاصة فيما يتعلق بـ”البعد الخارجي” لملف الهجرة وطبيعة العلاقات مع دول الشمال الافريقي.

ولم تعلن ميلوني دعمها لترشح الألمانية فون دير لاين لولاية ثانية في بروكسل، كما أن حزب رئيسة الوزراء الإيطالية لا ينتمي للشعب الأوروبي، بل لمجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين التي ترأسها ميلوني نفسها.

ووفق صحيفة (لا ريبوبليكا الايطالية) فإن “ميلوني، التي بدأت منذ شهر ونصف، وبعد مغازلة طويلة، تنأى بنفسها عن السياسة الألمانية”، متحدثة عن “أوروبا مختلفة”.