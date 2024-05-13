إيطاليا: تظاهرات طلابية مؤيدة لفلسطين أمام جامعة تورينو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو ـ انطلقت الإثنين، تظاهرة أمام مقر رئاسة جامعة تورينو، عاصمة مقاطعة بييمونتي (شمال غرب)، بعد الإعلان عن إقامة “خيمة فلسطين الحرة” التي روجت لها التجمعات الطلابية أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لمعدّي الحدث، فإن “الخيام الأولى التي تم نصبها مع الضياء الأولى لنهار اليوم، كانت أمام مقر كلية العلوم الإنسانية”، حيث “تم أيضاً رفع لافتة كتب عليها: الطلاب – الانتفاضة.. كل العيون على رفح.. أوقفوا الحرب والإبادة الجماعية، إلى جانب العلم الفلسطيني”، كما “تم نصب خيام أمام كلية الفنون التطبيقية أيضاً”.

وقال المعدون إن “الاحتجاج الذي سيتوج بالمسيرة المؤيدة لفلسطين، المقررة يوم السبت المقبل، إحياءٍ للذكرى الـ76 للنكبة، أعلن عنها المتظاهرون خلال تجمهر أمام معرض تورينو للكتاب، إذ أعلنوا عبر مكبرات الصوت: سنغلق أبواب الجامعات لإسماع صوت الشعب الفلسطيني، ضحية الإبادة الجماعية، بصوت عالٍ للغاية”.

وأوضح المنظمون، أنه “بمبادرة اليوم، بدأنا الانتفاضة الطلابية التي تهدف إلى فرض حظر عسكري على إسرائيل، وقطع التعاون البحثي بين جامعاتنا والجامعات الإسرائيلية”. واختتموا معلنين أنه “قد تم نصب الخيام في كلية الفيزياء أيضاً، في تعبئة تبشر بالخير، كما نتوقع توسع نطاق الاحتجاج”.