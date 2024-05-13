بروكسل تستضيف نهاية الشهر الجاري “منتدى شومان” للأمن والدفاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الاتحاد الأوروبي انعقاد النسخة الثانية لـ”منتدى شومان” للأمن والدفاع في بروكسل في الفترة من 28 إلى 29 أيار/مايو الجاري.

وأشارت خدمة العمل الخارجي الأوروبي إلى أن “منتدى شومان” سيجمع هذا العام ممثلين رفيعي المستوى عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد والدول الشريكة والمنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية الرائدة، منوهة بأنه “في عالمنا الذي يتسم بالعولمة بشكل متزايد، أصبحت مبادرات السلام والأمن والدفاع ذات المنفعة المتبادلة والشركاء أكثر حاجة من أي وقت مضى”.

مبادرات السلام والأمن والدفاع ذات المنفعة المتبادلة والشركاء أكثر حاجة من أي وقت مضى في عالمنا الذي يتسم بالعولمة بشكل متزايد، أصبحت مبادرات السلام والأمن والدفاع ذات المنفعة المتبادلة والشركاء أكثر حاجة من أي وقت مضى.

وسيركز المنتدى على “كيفية استجابة شراكات السلام والأمن والدفاع الحالية والمحتملة للتهديدات والتحديات الأمنية الأكثر إلحاحًا في عصرنا وبالتالي المساهمة في السلام والأمن العالميين ودعم النظام الدولي القائم على القواعد والتعددية”، وسيوفر هذا المنتدى “منصة لفاعلين رئيسيين لمناقشة ومعالجة التحديات المشتركة في مجالات السلام والأمن والدفاع”.