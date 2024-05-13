ميلوني: توافق مع تشيكيا حول العمل على البعد الخارجي للتصدي لتدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها ناقشت اليوم الاثنين مع نظيرها التشيكي بيتر فيالا “موضوع الهجرة، وهو موضوع آخر نتفق عليه دائمًا”.

وأضافت ميلوني، في تصريحات مشتركة مع ضيفها التشيكي في أعقاب اجتماع بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي): “نحن متفقون على أن الأولوية لإدارة الهجرة هي العمل على البعد الخارجي، وبالتالي العمل مع بلدان ثالثة ومع شركائنا لمنع التدفقات (غير النظامية) بدلاً من الاضطرار إلى إدارتها” من داخل حدود الاتحاد الأوروبي.

وقالت “إيطاليا كما تعلمون، تعطي مثالا جيدا من خلال خطة ماتي لأفريقيا التي تهدف إلى بناء نموذج جديد للتنمية والتعاون مقارنة بالماضي”، أي “تعاون على قدم المساواة، دون نهج أبوي، خيري، وبالطبع بدون نوايا افتراسية”، على حد وصفها.