ميلوني تعلن دعم عملية توسيع الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنها اتفقت مع نظيرها التشيكي بيتر فيالا على “المضي قدما في عملية توسيع الاتحاد الأوروبي”.

وقالت، في تصريحات مشتركة الاثنين مع ضيفها التشيكي في أعقاب اجتماع بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي): “نحن متفقون على الاستمرار في العمل لمواصلة مسار توسيع الاتحاد الأوروبي، والذي كما تعلمون أحب أن أسميه إعادة توحيد أوروبا”، سوي فيما يتعلق بدول “غرب البلقان وكذلك أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا”.

وأردفت رئيسة الحكومة الإيطالية “أعتقد أن هذه هي التحديات الكبرى التي تنتظرنا خاصة في الدورة التشريعية الأوروبية المقبلة، وللقيام بكل هذا سيكون من الضروري جعل أوروبا لاعباً متزايد الأهمية والنفوذ” على المسرح العالمي.

وحسب ميلوني، فإنه “من المهم أن تكون لدينا استراتيجية وأن ندعم تلك الاستراتيجية بأدوات ملموسة، بدءا من الموارد الضرورية لأنه لا يمكن لأي دولة عضو بمفردها مواجهة تحديات كبرى”، في حين أنه “بوسع أوروبا القيام بذلك إذا زودت نفسها بالاستراتيجية والأدوات اللازمة”.