سياسي إيطالي: المراكز المؤقتة للمهاجرين غير النظاميين عديمة الفائدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- وصف سكرتير عام حزب (أوروبا+) الايطالي الداعم للمشروع الأوروبي، مراكز الإقامة المؤقتة للمهاجرين غير النظاميين بأنها “عديمة الفائدة”.

وقال ريكاردو ماجي، تعليقا على افتتاح مركز جديد في ميلانو، إنها “لا تخدم الغرض الذي أقيمت من أجله وهو طرد المهاجرين” واعادتهم إلى بلدان المنشأ.

وأضاف سكرتير عام الحزب المعارض والمحسوب على تيار الوسط “تفيد البيانات بأن أكثر من نصف المهاجرين في المراكز المؤقتة لا يتم طردهم وتتحول إلى أماكن محنة محضة، سجون أسوأ من السجون الإيطالية بسبب سوء الأوضاع”، مشيرا إلى أنه “يتعين على الحكومة أن تعمل على إبرام اتفاقيات جديدة للإعادة مع بلدان الأصل”.

وتعود مراكز الإقامة المؤقتة للمهاجرين غير النظاميين إلى عام 1998، والتي تحول اسمها في عام 2002 إلى “مراكز تحديد الهوية والطرد” بموجب قانون صدر في عام 2002، وأعيد تسميتها في عام 2017 إلى “مراكز الاقامة للإعادة إلى الوطن”.