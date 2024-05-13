زعيم حزب الرابطة الإيطالي يرفض فكرة جيش أوروبي مشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب زعيم حزب الرابطة، الشريك في الائتلاف الإيطالي الحاكم، ماتيو سالفيني عن رفضه لمشروع جيش أوروبي مشترك.

وقال سالفيني، نائب رئيس الوزراء وزير النقل والبنية التحتية، خلال زيارة لمدينة باري (جنوب-شرق) “لو كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقود الجيش المشترك لأرسل جنودنا للقتال في أوكرانيا… سأبذل قصارى جهدي لمنع أي من أبناء إيطاليا من الذهاب للقتال والموت في أوكرانيا”.

وأضاف سالفيني متسائلا “إذًا، من سيقود الجيش الأوروبي المشترك؟ باريس؟ لا. برلين؟ لا. بالتالي من الأفضل العمل على تعزيز (جيوش) الدول ذات السيادة”.