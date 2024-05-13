انعقاد نسخة جديدة للحوار الأمريكي-الباكستاني لمكافحة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الاثنين عن حوار أمريكي-باكستاني لمكافحة الإرهاب جرى يوم الجمعة الماضي، برئاسة منسقة الوزارة لمكافحة الإرهاب السفيرة إليزابيث ريتشارد الأمم المتحدة ووكيل الخارجية الباكستاني الإضافي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي سيد حيدر شاه

وأشارت المذكرة الصادرة في واشنطن بهذا الصدد إلى أن “حوار مكافحة الإرهاب يؤكد على التعاون بين الولايات المتحدة وباكستان في معالجة التحديات الأكثر إلحاحا للأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك حركة طالبان باكستان و(ما يسمى بـ) تنظيم الدولة الإسلامية-خراسان”.

وتمحورت المناقشات حول “مشهد مكافحة الإرهاب في المنطقة، مع التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك”، حيث شدد كبار المسؤولين الأميركيين والباكستانيين على “أهمية توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وبناء القدرات، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات، المساعدة في التحقيقات والملاحقة القضائية، توفير البنية التحتية لأمن الحدود والتدريب، بما في ذلك تدريب الولايات المتحدة لأكثر من 300 من رجال الشرطة والمستجيبين على الخطوط الأمامية، منذ الحوار الثنائي الأخير لمكافحة الإرهاب في أذار/مارس 2023″، فضلا عن “تعزيز المشاركة المتعددة الأطراف كالأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب”.

وأضافت المذكرة “تدرك الولايات المتحدة وباكستان أن الشراكة لمواجهة داعش-خراسان، وحركة طالبان الباكستانية، وغيرها من المنظمات الإرهابية سوف تعزز الأمن في المنطقة وتكون بمثابة نموذج للتعاون الثنائي والإقليمي لمعالجة تهديدات الإرهاب العابرة للحدود الوطنية”.

وخلال جلسة الحوار “عقدت الحكومتان العزم على الارتقاء بالتواصل بشأن هذه المواضيع ومواصلة التعاون للكشف عن التطرف العنيف وردعه من خلال مقاربة شاملة للأجهزة الحكومية بأكملها”، وأشارت المذكرة إلى أن “حوار مكافحة الإرهاب يؤكد مجددا تصميم الولايات المتحدة وباكستان المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين”.