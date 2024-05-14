زيلينسكي: ناقشت مع بلينكن الحاجة لأنظمة باتريوت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى اليوم الثلاثاء مع ضيفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “مناقشة تفصيلية حول الوضع في ساحة المعركة، ودعم جنودنا، والتعاون الدفاعي المستمر” بين واشنطن وكييف.

وكتب في منشور على منصة (إكس) في أعقاب اللقاء في كييف “ناقشنا الحاجة إلى أنظمة باتريوت في أوكرانيا لحماية مدننا ومجتمعاتنا، مثل خاركيف والمنطقة المحيطة بها”، فـ”بوسع منظومتين من صواريخ باتريوت” في المنطقة شرقي البلاد “حماية الأرواح بشكل كبير من الإرهاب الروسي”.

وأضاف زيلينسكي “تحدثنا أيضًا عن الاستعدادات لقمة السلام العالمية” في سويسرا والتي رفضتها روسيا، وقال “من المهم بالنسبة لنا أن تشارك الولايات المتحدة والرئيس (جو) بايدن وألا يضعف دور أمريكا في الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد”.

كما أعرب الرئيس الاوكراني عن “الامتنان للشعب الأمريكي والكونغرس والرئيس بايدن وفريقه لدعمهم في كفاحنا من أجل الحرية والاستقلال”.

وقال “نقدر قرار الولايات المتحدة بمواصلة دعمها لأوكرانيا، وناقشنا كيفية تنفيذ حزم المساعدات المعلنة على أفضل وجه وإيصال الأسلحة إلى أيدي محاربينا في أقرب وقت ممكن”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن لدى وصوله إلى كييف صباح اليوم الثلاثاء أنه عاد لـ”إظهار دعمنا الثابت لأوكرانيا وهي تدافع عن حريتها ضد العدوان الروسي”.

كما أشارت وزارة الخارجية الامريكية في وقت سابق إلى أن بلينكن “سوف يؤكد على التزام أمريكا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وديمقراطيتها في مواجهة العدوان الروسي المستمر”.