الرئيس الإيطالي لنظيره الإسرائيلي: لا غنى عن وقف العنف للحوار حول حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، عن الاقتناع بأنه “لا غنى عن وقف العنف للحوار حول حل الدولتين”.

وفي رسالة بعثها الثلاثاء إلى نظيره الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بمناسبة ذكرى إعلان قيام الدولة العبرية (يوم هعتسماؤوت) قال الرئيس ماتّاريلا: “أجدد إدانتي الشديدة للهجوم الإرهابي الوحشي الذي وقع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتعازي نيابة عن الجمهورية الإيطالية وأصالة عن نفسي”.

وأشار رئيس الدولة إلى أن “الأمل لا يزال حيا لدى جميع الإيطاليين، بإمكانية إعادة الرهائن الذين ما يزالون في أيدي إرهابيي حركة (حماس) إلى الحرية ولمودة الأحباء”، وتابع: “من الضروري أيضًا التوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية في قطاع غزّة، وكذلك للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى السكان المدنيين، الذين استنفذوها منذ أشهر ويحتاجون إلى دعم المجتمع الدولي”.

وأبدى ماتّاريلا: “الأمل بقطع دائرة العنف بأقرب وقت ممكن، خفض التوترات على المستوى الإقليمي أيضاً، وأن يتم فتح الطريق أمام حوار يؤدي إلى حل الدولتين العادل، الضروري والمستدام، بما يتماشى والقانون الدولي، وهو الحل الذي يصب بمصلحة الجميع وعلينا الالتزام به جميعاً”.