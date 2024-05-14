الرئيس الإيطالي: اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لبحث الصراعات وتداعياتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن ديوان الرئاسة الإيطالي، أن “رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا، دعا إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر رئاسة الجمهورية”، قصر (كويرينالي).

وقالت مذكرة مقتضبة لديوان الرئاسة، إن “جدول أعمال الاجتماع ينطوي على دراسة أوضاع وتطورات الصراعات الجارية، الاقتصاد الدولي عامة وفي مناطق الأزمات الرئيسية بشكل خاص”.

وأشارت مذكرة قصر (كويرينالي)، إلى أنه “سيتم أيضاً، تقييم التداعيات المحتملة لهذه الصراعات على الأمن الداخلي والخارجي وعلى المصالح الإيطالية على الصعيد الدولي”. علاوة على ذلك، “سيتناول المجلس مسألة الحوكمة والإطار الأمني للبنى التحتية الوطنية الحيوية”.