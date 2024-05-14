وزير إيطالي: آمل بخفض أسعار الفائدة اعتباراً من حزيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير إيطالي، عن “الأمل بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة على القروض اعتباراً من شهر حزيران/يونيو المقبل”.

وقال وزير الاقتصاد جانكارلو جورجيتّي، في تصريحات متلفزة الثلاثاء: “دعونا نقول إن هناك جدل لطيف بدأ منذ حوالي عام ونصف، مع (رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين) لاغارد”، إذ “لاحظت أن التضخم في إيطاليا وأوروبا في رأيي، لم يعتمد على جهد اقتصادي مفرط، بل على ميل الاقتصاد وأسعار الطاقة، وبالتالي فإن تشديد السياسة النقدية لم يكن ذو فائدة”.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب الرابطة، أن “الجميع يقومون بما عليهم، لاغارد تتصرف بشكل سيئ من خلال كونها محافظ البنك المركزي الأوروبي، وأنا أحاول أن أكون سيئًا في مجال الدفاع عن مصالح إيطاليا ومن خلال منصبي وزيراً للاقتصاد”.

وأعرب جورجيتّي عن “الاقتناع بأن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض، وستنخفض لأن هذا أمر جيد من ناحية المنطق والواقع أيضاً، فلدينا تضخم يبلغ الآن حوالي 2.5٪، وإن حدث وأن وصلنا إلى الركود وليس التضخم وحسب، أي انخفاض قيمة العملة أيضاً، فلا أعتقد أن السيناريو سيكون واقعياً سواء أكان بالنسبة لنا أم للبنك المركزي الأوروبي”.