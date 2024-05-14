إيطاليا: توقّع 4 آلاف حالة عنف ضد المرأة سنوياً بروما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر قضائية إيطالية، إن من المتوقع حدوث ما يقرب الـ4 آلاف حالة عنف ضد المرأة في العاصمة روما سنوياً.

وذكر نائب المدعي العام في روما، جوزيبي كاشيني بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الجديدة المبرمة بين مكتب وكالة النيابة والقيادة الإقليمية لقوات الدرك (كارابينييري) الثلاثاء، إن “الإجراءات الجنائية ذات الرمز الأحمر، أي تلك المتعلقة بالعنف الجنسي، التي فتح ملفاتها مكتبنا عام 2023 بلغت 3737″، أي “أكثر من عشرة حوادث في اليوم”.

وأضاف كاشيني، أن “التوقعات تشير إلى نمو محتمل، وأنه اعتباراً من عام 2024، سيكون هناك 4000 سنوياً”، وأردف: “لقد قمنا بصياغة طلب تدابير احترازية في 884 حالة، وفي 332 حالة، شمل الأمر السجن والإقامة الجبرية في 57 حالة أخرى”.