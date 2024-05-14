لقاء إيطالي أوروبي ببروكسل حول اندماج إيتا ـ لوفتهانزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ اجتمع وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتّي في بروكسل مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن شؤون المنافسة مارغريت فيستاغر، للحديث عن الاندماج المخطط له بين شركتي إيتا ولوفتهانزا للنقل الجوي، والذي يجري بشأنه تحقيق معمق من قبل الجهات المعنية.

وفي تصريحات بعد انتهاء اللقاء، قال الوزير جورجيتّي: “لقد أوضحنا موقفنا وموقف لوفتهانزا، ونحن ننتظر الحكم الآن”. وذكر أن “المحكمة ستنضم إلى قاعة المجلس وسيبلغوننا بالحكم”، الذي “سيتم التعليق عليه من جانبنا”.

ورداً على السؤال عما إذا كان التفاوض مع فيستاغر أم مع الحلفاء في الحكومة أكثر صعوبة، أجاب جورجيتّي، أن “الأمر معقد دائماً. نحتاج باستمرار إلى التحلي بكثير من الصبر.. كثير من الصبر حقاً”.