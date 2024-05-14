وزير خارجية إسرائيل: سأتحدث اليوم مع نظيري الإيطالي عن معبر رفح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تل أبيب ـ قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، “لقد تحدثت بالأمس مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون والنظيرة الألمانية أنالينا بيربوك حول ضرورة إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزّة، واليوم سأتحدث عن هذا الموضوع مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني”.

وكتب الوزير كاتس، في منشور على مدونة (إكس)، “إن العالم يضع مسؤولية الوضع الإنساني على عاتق إسرائيل، لكن المفتاح لمنع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزّة أصبح الآن بين أيدي أصدقائنا المصريين”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية الى القول، إن “حركة (حماس) لن تسيطر على معبر رفح: وهذه احتياجات أمنية لن نتنازل عنها”.