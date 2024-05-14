قضائي إيطالي: على الدولة اتاحة إمكانية الدفاع عن النفس للنساء ضحايا العنف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى قضائي إيطالي، أن على الدولة أن تضع ضحايا العنف ضد النساء بوضع يتيح لهن الدفاع عن أنفسهن.

وخلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، جرى فيه تقديم الساعة الذكية المناهضة للعنف ضد النساء، في إطار البروتوكول الموقع مع قوات الدرك (كارابينييري)، قال المدعي العام في روما، فرانشيسكو لو ڤوي، إن “هذه الأداة، تمكّن الدولة ضحية العنف الجنساني من الدفاع عن نفسها والتواصل مع المحققين فوراً، إنها تهب قوة المبادرة للضحية”.

وأضاف لو ڤوي، أن “الهدف يكمن في تقديم كافة الحلول الممكنة لمكافحة ومنع هذه الظاهرة المؤلمة”، مبيناً أن “الساعة تتمتع بإمكانيات هائلة، ومن خلال تطبيق يرتبط بالهاتف الخلوي أو بمجرد تلقي لقطة، ترسل الساعة إشارة إلى وحدة التحكم، وباستخدام محدد الموقع الجغرافي، تصل أقرب دورية إلى الضحية، والتي بدورها سيتم إخطارها عبر اهتزاز الساعة بتحرك رجال الأمن”.

وأكد وكيل نيابة العاصمة، أن “الغرض وقائي، وهناك إمكانات هائلة لاستخدام هذه الساعة في هذا المجال، بل وكرادع أيضاً، ونأمل أن تسهم بخفض الأعداد الهائلة الكامنة وراء هذه الظاهرة الدرامية”.