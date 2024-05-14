متحدثة أوروبية: فيستاغر وجورجيتّي بحثا الخطوات التالية بشأن إيتا ـ لوفتهانزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلنت متحدثة أوروبية، أن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر بحثت ووزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتّي في بروكسل اليوم، “العملية” التي ينبغي لها أن تؤدي إلى ضم الناقل الوطني الإيطالي (ايتا) تدريجياً إلى مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إن “الطرفين ناقشا بالأحرى الحلول المقدمة من قبل الجانبين في إطار مخاوف المفوضية بشأن تداعياتها على مجال المنافسة، فضلا عن الخطوات المقبلة”.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فـ”لم يحرز الاجتماع السالف الذكر تقدما كبيرا مقارنة بالاجتماع السابق الذي عقد في 25 نيسان/أبريل، إذ تم تقدير الحلول المطروحة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية والمفوضية الأوروبية، لمعالجة المخاوف من ناحية المنافسة الناجمة عن الاندماج المحتمل بين الشركتين بحوالي نسبة 50٪”.

وأضافت المصادر، أنه “بعد العلاجات الإضافية التي تم تقديمها في 28 نيسان/أبريل، على حد علمنا، لم ترتفع هذه العتبة، والتي لا تزال تعتبر غير كافية”. واختتمت مبينةً أن “التحقيق المعمق الذي تجريه مديرية المنافسة التابعة للمفوضية، لديها الآن موعداً نهائياً هو الرابع من تموز/يوليو المقبل”.