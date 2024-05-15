البابا في صرخة ألم: الوحدة رفيق مرير لنا نحن المسنّون أحياناً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ استنكر البابا فرنسيس، حقيقة أنه “في كثير من الأحيان، تكون الوحدة هي رفيق الحياة المرير بالنسبة لنا، نحن المسنين والأجداد”.

وفي رسالته لمناسبة اليوم العالمي الرابع للأجداد والمسنين الذي يصادف هذا العام 28 تموز/يوليو، كتب فرنسيس: “عندما كنت أسقفًا لبوينس آيرس، قمت في كثير من الأحيان بزيارة دور رعاية المسنين وأدركت مدى ندرة تلقي هؤلاء الأشخاص للزيارات، فالبعض لا يرون أحبائهم لعدة أشهر”.

وحلل بيرغوليو الأسباب العديدة للوحدة لدى المسنين، بأن “في بلدان عديدة، وبشكل خاص تلك الأكثر فقرا، يجد كبار السن أنفسهم وحيدين لأن أبناءهم يضطرون للهجرة”، أو “أفكر بحالات الصراعات العديدة: كم من المسنين تُركوا بمفردهم لأن الرجال، شباباً وكباراً، مدعوون للقتال والنساء، وبشكل خاص الأمهات مع أطفال صغار، يغادرن البلاد لتوفير الأمان لأبنائهن”.

وأشار البابا إلى أن “في المدن والقرى التي دمرتها الحرب، يبقى مسنون كثيرون بمفردهم، وهم العلامة الوحيدة للحياة في مناطق يبدو أن الهجر والموت يسود فيها. في أجزاء أخرى من العالم، هناك اعتقاد خاطئ، متجذر بعمق في بعض الثقافات المحلية، يولد العداء تجاه المسنين، الذين يشتبه بأنهم يستخدمون السحر لسلب الطاقة الحيوية من الشباب، حتى أنه في حالة وفاة مبكرة، مرض أو مصير سيئ قد يصيب شاب ما، يتم إلقاء اللوم على شخص مسن”.

وشدد الحبر الأعظم على “وجوب محاربة هذه العقلية والقضاء عليها. إنها إحدى تلك الأحكام المسبقة التي لا أساس لها، والتي حررنا منها الإيمان المسيحي، والتي تؤجج صراعاً مستمراً للأجيال بين الصغار والكبار”.