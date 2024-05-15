وزير إيطالي: استغلال الذكاء الاصطناعي لتعزيز تنمية المؤسسات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير إيطالي: “نحن نعمل على تطوير مركز للذكاء الاصطناعي لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وأضاف وزير الصناعة، أدولفو أورسو، خلال جلسة استماع الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ حول التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في البنية التحتية للنقل، أن “تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي أمر مهم، ويجب علينا دعم فرص هذه التكنولوجيات الجديدة من خلال السياسات الصناعية وتشجيع البحوث وبراءات الاختراع، مع التطوير التجريبي للأبحاث الجديدة”.

وأكد الوزير أورسو، أن “اللائحة الأوروبية، التي طالبت بها بلادنا أيضاً، تُعدّ نتيجة تاريخية تؤسس قواعد السوق الأوروبية الموحدة”، وبالتالي، “فإننا نضع اليوم الأسس التنظيمية للتطوير المستقبلي، مما يضمن مستوى عالٍ من الخصوصية”.