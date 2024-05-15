طلبة ايطاليون مؤيدون لفلسطين: نتلقى من المؤسسات الهراوات فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد تجمع طلابي إيطالي مؤيد لفلسطين، أن “ما نتلقاه من المؤسسات، يقتصر على الهراوات فقط”.

وقال أحد الطلبة الجامعيين أثناء تجمهر في حديقة جامعة روما الأولى (لا سابينتسا)، “نحن حركة طلابية عالمية، وهناك مخيمات أقيمت في جامعات البلاد طولاً وعرضاً”، وأن “كل هذه المخيمات تقول إنها تريد وقف الإبادة الجماعية في فلسطين”.

وأضاف الطالب في تصريحات إعلامية: “لكن مطالباتنا لا تقتصر على مجرد تعليق الاتفاقيات مع إسرائيل فحسب، بل نطالب بالحلول السياسية الناجعة لا بتلك السلمية الزائفة، ونحن نطالب بها في الأماكن التي تتشكل فيها المعرفة”.

وتابع الجامعي: “لقد سئمنا اللامبالاة، الجدار المطاطي الذي تضعه المؤسسات تجاهنا وعاملتنا بالهراوات فقط”. واختتم بالقول، إنه “نريد مناقشة تبدأ مع رئيسة الجامعة (أنطونيلّا) بوليميني لنتحدث معاً عن المقاطعة الأكاديمية”.