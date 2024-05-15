وزير خارجية إيطاليا: استعداد روسيا للحوار يفتح باب الأمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه “إذا كان الاتحاد الروسي راغب بالتفاوض فليكن”.

ومعلقاً على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن انفتاح موسكو على الحوار، قال الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الأربعاء، إنه “إذا كان هناك توافر من جانب روسيا، فيمكن الأمل”.

وأشار تاياني وهو نائب رئيس الوزراء، إلى أن “من الواضح أنه يجب أن تكون هناك إمكانية لأن تصبح أوكرانيا دولة حرة ومستقلة، وهذا ما نؤمن بأنه ينبغي القيام به”. واختتم بالقول: “نحن مستعدون دائما لبحث مسألة السلام مع الجميع. لكن، السلام العادل”.