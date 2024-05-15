سالفيني يصف فون دير لاين بـ”الضارّة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني، أن الحزب الذي يتزعمه، “الرابطة، لن يصوّت أبدًا لولاية ثانية لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين”.

وقال سالفيني، وهو نائب رئيس الوزراء، في تصريحات لمحطة (سكاي نيوز24) الإخبارية الأربعاء، إنه “سنفعل تمامًا كما فعلنا قبل 5 سنوات، عندما امتنعنا عن التصويت لها، على العكس من أتباع بيبّي غريللو”، في إشارة إلى حركة خمس نجوم.

وأعرب زعيم حزب الرابطة، شريك الائتلاف الإيطالي الحاكم، عن “الاعتقاد بأن هذه الهيئة التشريعية الأوروبية التي نتركها وراءنا، كانت الأكثر ضرراً بالنسبة للقارة”.