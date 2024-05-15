إيطاليا: انتشار الفقر بنسبة 14٪ للأطفال و5.4٪ للمسنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشف تقرير إحصائي إيطالي عن “نمو سريع للفقر”، وبشكل خاص “بالنسبة للأجيال الجديدة”، ففي الواقع “كلما انخفض الأشخاص سناً كلما كانوا أكثر عرضة للضيق”.

وذكر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقريره السنوي الذي صدر الأربعاء، أن “في عام 2023، شملت ظروف الفقر المدقع 1.3 مليون قاصر، أي بمعدل 14٪”، كما “سُجلت قيماً أعلى من المتوسط ​​الوطني لفئتي الأعمار بين 18-34 و35-44 عاماً بنسبة 11.9 و11.8٪ على التوالي”.

وأشار التقرير إلى أن “الوضع أفضل بالنسبة للفئات الأكبر سنا، إذ بلغت النسبة 5.4٪ لمن تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً، و7٪ للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق”، مبيناً أن “على مدى السنوات العشر الماضية، اتسعت الفجوة على صعيد الظروف الاقتصادية للأجيال”، وقد “انقلب الوضع في نهاية العقد الأول للقرن الحادي والعشرين”.

وذكرت المعطيات أن “الركود الاقتصادي الكبير قد أدى إلى معاقبة الأجيال الشابة بشكل أكبر”، وأنه “بسبب تأثير الارتفاع الحاد للتضخم في السنوات الثلاث الماضية، انخفض الإنفاق الاستهلاكي الأسري بالقيمة الحقيقية واتسعت المسافة بين الأسر الأكثر والأقل ثراء”.

وأضاف التقرير، أن “في الفترة من 2014-2023 بأكملها، زاد معدل الفقر المطلق الفردي بنسبة 2.9 نقطة مئوية، وتدهور وضع جميع الفئات العمرية من 0 إلى 64 سنة أكثر من المتوسط، وبحد أقصى بلغ 4.5 نقطة مئوية للقصر”. ومع ذلك، فإن “الفئات العمرية الأكبر سنا حدت من تفاقم التدهور بما يزيد قليلا عن نقطة مئوية واحدة”.

وخلص تقرير المعهد الإحصائي إلى القول، إنه “لذلك، أثرت الزيادة في الفقر المدقع بشكل رئيسي على الفئات السكانية في سن العمل وعلى أبنائهم”.