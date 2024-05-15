فون دير لاين تدين حادثة إطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن إدانتها لحادثة إطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في أعقاب اجتماع لحكومته بالقرب من براتيسلافا.

وكتبت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي على منصة (إكس) عصر الأربعاء “أدين بشدة الهجوم الخسيس على رئيس الوزراء روبرت فيكو”، مشددة على “إن أعمال العنف هذه ليس لها مكان في مجتمعنا وتقوض الديمقراطية، التي هي أثمن مصلحة مشتركة”.

ووفق وسائل إعلام سلوفاكية، فإن رجلا أطلق ثلاث أو أربع طلقات على فيكو في صدره وبطنه. وتم القبض على الجاني ونُقِل رئيس الوزراء إلى المستشفى.