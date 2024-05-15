تاياني: امتناعنا عن التصويت بالأمم المتحدة لا يتعارض مع دعمنا لحل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تناقض امتناع الحكومة عن التصويت لطلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة مع دعم روما المعلن لحل الدولتين والشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال جلسة أسئلة بمجلس النواب الأربعاء “الحكومة تؤيد بقوة مبدأ حل الشعبين والدولتين ومن المؤكد أن امتناعنا عن التصويت على القرار الأخير في الجمعية العامة لا يتعارض مع هذا الهدف السياسي، والذي يبقى بالنسبة لنا الحل الوحيد الممكن والمستدام للقضية الفلسطينية”، كما “هو أيضًا الضمان الحقيقي لأمن إسرائيل وحماية حقها في الوجود بسلام وازدهار”.

ورأى تاياني: “إن امتناع إيطاليا عن التصويت لا يشكل ابتعادا عن الحاجة إلى إنشاء دولة فلسطينية – بل هو إشارة إلى الحاجة الملحة إلى أفق تفاوض سياسي حقيقي ويتمتع بالمصداقية”.

فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، واعتماد الجمعية العامة في تصويت العاشر من أيار/مايو الماضي لتوصية يدعم طلبها الحصول على عضوية كاملة لا يغير وضعها بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري في ذات الصدد.