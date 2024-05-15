فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي ملتزم بتحقيق السلام والأمن في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن “الاتحاد الأوروبي ملتزم بتحقيق السلم والأمن والازدهار في ليبيا”.

جاء ذلك في أعقاب لقاء في بروكسل الاربعاء مع رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأشارت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي إلى أنه خلال “اللقاء الجيد” تمت مناقشة “الوضع السياسي الراهن وعلاقاتنا الثنائية وكيفية إدارة الهجرة مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وكان الدبيبة قد اشار في وقت سابق، وفق منشور على منصة (إكس)، إلى أنه التقى رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل.

وقال: “بحثنا السبل العملية لإنهاء حظر الطيران المفروض على ليبيا من الاتحاد”، كما “ناقشنا التحديات التي تجمعنا خصوصا ملف الهجرة غير النظامية، ومكافحة الجريمة المنظمة”.