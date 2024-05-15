تاياني يدعو كاتس لوقف العمليات العسكرية في رفح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطوينو تاياني أنه دعا في مكالمة هاتفية الأربعاء نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى “وقف العمليات العسكرية في رفح” جنوبي قطاع غزة.

ونقلت المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية عن تاياني القول: “في هذه المرحلة الدقيقة من الصراع، دعوت الحكومة الإسرائيلية إلى وضع حد للعمليات العسكرية في رفح، والتي تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة”، فـ”من المهم مواصلة العمل كي تستمر المفاوضات بين الطرفين حتى يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح بالإفراج عن الرهائن” لدى حركة حماس.

كما أكد تاياني خلال الاتصال الهاتفي “الأهمية التي توليها إيطاليا لفتح المعابر البرية، التي يعتبر الممر البحري مكملا لها وليس بديلا عنها، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بدءا من المواد الغذائية والطبية”.

وفي هذا الصدد، “تم التأكيد على التزام الحكومة بنجاح مبادرة: الغذاء من أجل غزة والاهتمام الذي توليه بلادنا، وكذلك في إطار رئاسة مجموعة السبع، لمواصلة العمل للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة”، وفق ما أفادت الخارجية الإيطالية.