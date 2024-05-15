ميلوني تدين “الهجوم الجبان” على رئيس الوزراء السلوفاكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الأربعاء إنها “تلقت بصدمة عميقة نبأ الهجوم الجبان على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو”، معربة في مذكرة عن أن “أفكارها معه ومع عائلته والشعب السلوفاكي الصديق”.

وأردفت: “نيابة عن الحكومة الإيطالية أيضًا، أود أن أعرب عن الإدانة الحازمة لأي شكل من أشكال العنف والاعتداء على المبادئ الأساسية للديمقراطية والحرية”.

ووصفت مصادر إعلامية في براتيسلافا الحالة الصحية لرئيس الوزراء بـ”الحرجة” والذي تعرض لثلاث أو أربع طلقات نار.

فيكو، الشعبوي اليساري، الذي يقود الحكومة السلوفاكية لولاية ثالثة بعد فوزه بانتخابات أيلول/سبتمبر الماضي، يواجه منذ تشرين الأول/أكتوبر احتجاجات ضد سياسات تبدو، حسب المعارضة، وكأنها تهدف إلى دفع سلوفاكيا إلى مسار مماثل لذلك الذي اتبعته المجر بقيادة فيكتور أوربان فيما يتعلق بسيادة القانون والعلاقات مع روسيا.