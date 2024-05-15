الفاتيكان يعلن المشاركة في “مؤتمر السلام” الخاص بالحرب في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الكرسي الرسولي أنه سيشارك في “مؤتمر السلام” الخاص بالحرب في أوكرانيا، الذي سيعقد في سويسرا في حزيران/يونيو المقبل ولن تنضم إليه روسيا.

جاء ذلك على لسان أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين.

وقال الكاردينال بارولين، الأربعاء على هامش لقاء مع رواد الأعمال الكاثوليك الشباب، “ستكون هناك هذه المبادرة في شهر حزيران/يونيو. دعونا نرى ما إذا كان سيطلق أي حركة سلام. الكرسي الرسولي سيكون حاضراً كمراقب وسنركز على الجوانب الإنسانية”.

وشدد بارولين على أن “المشكلة الكبيرة هي إيجاد مساحات للتفاوض والحوار لا يمكن رؤيتها في الوقت الراهن. في الواقع، يبدو أن الإرادة هي مواصلة القتال”.

وحول تبادل السجناء الروس والأوكرانيين، تحدث الكاردينال عن “تبادل قوائم”، وأضاف “لا أعرف ما إذا كان ينبغي أن يتبع هذا التبادل إجراءات أخرى. ومع ذلك، هناك هذا الحوار على مستوى السجناء”.

وكان البابا فرنسيس قد أكد قبل أيام “استعداد الكرسي الرسولي لتعزيز كل جهد في هذا الصدد، لاسيما من أجل المصابين بجروح خطيرة والمرضى”. وقال: “لنواصل الصلاة من أجل السلام في أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل وميانمار. لنصلِّ من أجل السلام”.