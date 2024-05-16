وزير دفاع سلوفاكيا: أوضاع فيكو خطيرة لكنها مستقرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براتيسلافا ـ أعلن وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، أن “أوضاع رئيس الوزراء روبرت فيكو”، الذي تعرض لهجوم مسلح أمس، “لا تزال خطيرة”، لكنها “مستقرة”.

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن كاليناك قوله، إن “الأطباء تمكنوا من دفع حالة رئيس الوزراء، إلى الاستقرار، ويجري اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحسين حالته، التي لا تزال خطيرة للأسف”.

ووفقاً لوسائل إعلام سلوفاكية، فإن “رجلاً أطلق ثلاث أو أربع طلقات على فيكو في صدره وبطنه. وقد تم القبض على الجاني، بينما نُقِل رئيس الوزراء إلى المستشفى”.

يذكر أن فيكو، الشعبوي اليساري، الذي يقود الحكومة السلوفاكية لولاية ثالثة بعد فوزه بانتخابات أيلول/سبتمبر الماضي، يواجه منذ تشرين الأول/أكتوبر احتجاجات ضد سياسات تبدو، حسب المعارضة، وكأنها تهدف إلى دفع سلوفاكيا إلى مسار مماثل لذلك الذي اتبعته المجر بقيادة فيكتور أوربان فيما يتعلق بسيادة القانون والعلاقات مع روسيا.