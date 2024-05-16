إيطاليا: وصول 94 مهاجراً أثناء الليل إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، عن وصول 94 مهاجراً إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية أثناء الليل، من بينهم 32 ناجياً أنقذتهم السفينة الشراعية نادر التابعة لمنظمة (ريسكشِپ) غير الحكومية الألمانية.

وأضافت المصادر ذاتها في بيان، الخميس، أن المهاجرين المذكورين، “تم اعتراضهم بعد أن أطلق مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، نداء استغاثة لأجلهم يوم أمس، وأنزلوا عند حوالي منتصف الليل عند الرصيف التجاري للجزيرة”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “من بين المجموعة، هناك امرأتان أيضاً، وقد وقال المهاجرون، وهم في الأصل من بنغلادش، مصر، إريتريا، باكستان، سورية والجزائر، لرجال الإنقاذ إنهم غادروا من صبراتة، وأنهم دفعوا 6 آلاف يورو لقاء رحلة العبور”.

وأشارت المصادر إلى أن “من ليبيا أيضاً، لكن من تاجوراء (شمال غرب)، أبحر 63 مهاجراً آخرين، من بينهم قاصر”، والذين “اعترضهم رجال خفر السواحل، وهم من بنغلادش، مصر، سورية، السودان وفلسطين”.

وقالت المصادر، إنه “بعد إجراء عملية الفرز الصحي الأولي، تم نقل جميع المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، والتي كانت قبل وصولهم فارغة تمامًا بفضل عمليات النقل التي نظمتها محافظة أغريجينتو بالاتفاق مع وزارة الداخلية”.

في غضون ذلك، أعلن مشروع (Alarm Phone) عن “قارب على متنه 56 شخصاً، تتقاذفه الأمواج في منطقة وسط البحر المتوسط، قبالة سواحل لامبيدوزا”. ونقل عن المهاجرين قولهم، إنهم “فروا من ليبيا، وأن الوقود قد نفذ لديهم، بينما تزداد الظروف الجوية سوءاً”.

يُذكر أن (Alarm Phone)، تأسس في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني الأوروبي والشمال أفريقي. يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتياً، للاجئين الذين يواجهون صعوبات بمياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، موفراً فرصة نجاة لهم.