مفوض أوروبي: على إيطاليا الالتزام بالإصلاحات والاستثمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد مفوض أوروبي، أن “احترام الجدول الزمني للخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP)، أمر مهم”، وأن “الأهم من ذلك، هو الالتزام باعتماد الإصلاحات والاستثمارات”، مبيناً أنه “لا غياب للتحديات من وجهة النظر هذه”.

وفي مقابلة مع صحيفة (إل صولي 24 أوري) الإيطالية الخميس، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، إنه بالنسبة للدفعة الخامسة من المساعدات الممنوحة لإيطاليا بقيمة إجمالية تبلغ 10.5 مليار يورو، فأن “العملية جارية، ونهايتها لا تزال بعيدة”.

وأشار جينتيلوني إلى أن ” إيطاليا تحترم في الوقت الحالي الجدول الزمني المقرر بشكل أو بآخر”. وأردف: “لا أريد الدخول في الجدل الإيطالي حول كيفية إنفاق الأموال فعليًا، أعتقد أن هناك حاجة لوعي قوي من جانب جميع الجهات الفاعلة بشأن الحاجة لإجراء الإصلاحات المخطط لها والاستثمارات المنتظرة”.

أما بالنسبة لحقيقة أن قواعد الميزانية الجديدة لا تنص على “مؤشرات آلية” من جانب المفوضية، فقد ذكر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، أن “الأمر متروك للدول للاقتراح على المفوضية والتفاوض معها حول خطط التكيف لأربع أو سبع سنوات”. وقال: “سيتم تحديد المسار معاً، وهذا مهم لإضفاء المصداقية وإمكانية تطبيق القواعد، والتي هي في الواقع أكثر مرونة من القواعد السابقة. يتم تكييف المسار مع كل دولة”.