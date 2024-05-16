الاتحاد الأوروبي: حاجة لاستثمار 620 مليار يورو سنوياً للتحول الأخضر والرقمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكد مفوض أوروبي، أنه لتحقيق التحولين الأخضر والرقمي في نطاق الاتحاد الأوروبي، تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن هناك حاجة إلى “استثمارات إضافية بقيمة 620 مليار يورو سنوياً”.

ولدى استعراضه خلال منتدى بروكسل الاقتصادي في العاصمة البلجيكية الخميس، أحدث الحسابات التي أجرتها المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية (Dg Ecfin)، أشار مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، إلى أن “الاستثمارات في الاتحاد الأوروبي مستقرة”، وأنها “لا تنمو بما فيه الكفاية”.

وأضاف المفوض جينتيلوني، أنه “يجب علينا أن نفكر بما سيحدث للاستثمارات العامة بعد نهاية خطة الجيل القادم للاتحاد الأوروبي”. وأوضح: “يجب أن نكون واقعيين، وينبغي علينا أن ننظر إلى مساواة المرحلة الانتقالية”.

وخلص رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق مستدركاً القول: “لكن لا يمكننا أن نرتكب مرة أخرى الخطأ التاريخي المتمثل بالعودة إلى الوراء خلال المرحلة الانتقالية”.