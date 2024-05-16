إيطاليا: ارتفاع التضخم بـ0.7% على أساس سنوي في أيار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال اتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو)، إنه “على أساس الديناميكيات التي سجلتها المتغيرات المختلفة التي تساهم في تشكيل الأسعار للمستهلك، قدّرنا لشهر أيار/مايو الجاري، تغيرًا بنسبة 0.1٪ من الناحية الاقتصادية ونموًا بنسبة 0.7٪ على أساس سنوي”.

وكشف تقرير لمكتب دراسات الاتحاد في مذكرة صدرت الخميس، أنه “في هذا السياق، تتواصل مرحلة تراجع أسعار المواد الغذائية، مع توقع تراجع التضخم إلى 2% على أساس سنوي”.

وذكر التقرير الاقتصادي، أن “البيانات الخاصة بالتضخم والمقدرة للشهر الجاري، إلى جانب تباطؤ تغير الاتجاه مقارنة بشهر نيسان/أبريل الماضي، تعزز فرضية تغير الأسعار للمستهلكين لعام 2024 ككل بزيادة تقترب من 1٪ أو أعلى بقليل”.

وخلص (كونفكوميرتشو) الى القول، إن “عملية خفض التضخم، التي ظلت إلى حد كبير أقل من هدف السياسة النقدية منذ تشرين الأول/أكتوبر، انتهت في الواقع بالعودة إلى ديناميكيات مماثلة لتلك التي شهدناها بين عامي 2005 و2020”.