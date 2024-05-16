المركزي الأوروبي: دول الاتحاد عرضة للصدمة بسبب ارتفاع الديون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فرانكفورت ـ أعلن البنك المركزي الأوروبي، أن “الظروف من ناحية الاستقرار المالي قد تحسنت في منطقة اليورو، على ضوء تراجع مخاطر الركود”، لكن “الأسواق لا تزال عرضة لحالات اضطراب سلبية محتملة، ذات طابع شمولي وجيوسياسي”.

وفي التقرير نصف السنوي حول الاستقرار المالي الذي أعده المركزي الأوروبي وصدر الخميس، ورد أن “الظروف المالية الصعبة تستمر باختبار مرونة بعض العائلات، الشركات والحكومات في منطقة اليورو”، وبشكل خاص “أولئك الذين يعانون من الهشاشة”.

وسلط التقرير الضوء على “السياسات المالية المتساهلة”، مذكراً “بعدد الحكومات في المنطقة التي لم تسحب جميع تدابير الدعم التي تم تقديمها لحماية المستهلكين والشركات من تأثير وباء كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا”.

وأشار تقرير المصرف بشكل خاص، إلى أنه “نظراً لقواعد ميثاق الاستقرار، الذي تمت مراجعته في اجتماع الدول الـ27″، لفت إلى كيف أن “عدم اليقين بشأن التنفيذ الدقيق للإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي يمكن أن يدفع مشغلي السوق إلى إعادة تقييم المخاطر السيادية”.