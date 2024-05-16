افتتاح الجمعية الـ79 لمجلس أساقفة إيطاليا بصلاة البابا لأجل السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا فرنسيس سيفتتح الجمعية العامة التاسعة والسبعين لمجلس الأساقفة الإيطاليين، المقرر أن تنعقد في الفترة من 20 إلى 23 أيار/مايو في قاعة السينودس بالفاتيكان.

وقال بيان لمجلس الأساقفة، إن “الجمعية الـ79، ستفتتح عند الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين المقبل بكلمة للبابا فرنسيس، يليها لقاء خاص مع الأساقفة”، وأن “من المقرر أن يتم في المساء، بث صلاة لأجل السلام على الهواء مباشرة على محطة (TV2000)، إذ سيسير الأساقفة في تطواف إلى كاتدرائية القديس بطرس، حيث يتم تلاوة المسبحة الوردية، برئاسة رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي”.

وذكر البيان، أن “صباح يوم الثلاثاء، سيفتتح الكاردينال تزوپّي أعمال الجمعية بمقدمة تركز اهتمام الجمعية على موضوعها الرئيس: المسيرة السينودسية نحو المرحلة النبوية”، والذي “سيتم أيضًا بحثه بعمق في مجموعات العمل”.

علاوة على ذلك، “يتضمن جدول الأعمال بعض الالتزامات القانونية والإدارية ورسالة حول الأسبوع الاجتماعي للكاثوليك في إيطاليا، المقرر عقده في مدينة تريستي (شمال) من 3 ـ 7 تموز/يوليو، بمشاركة الأب الأقدس في اليوم الأخير ورئيس الجمهورية في اليوم الأول”.

وخلص بيان المجلس الى القول، إن “في الـ23 من أيار/مايو، سيقدم الكاردينال تزوپّي ملخصًا للنتائج في مؤتمر صحفي يعقد في قاعة بولس السادس” بالفاتيكان.