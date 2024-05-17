مدير مجموعة (ليوناردو): الغباء البشري أخطر من الذكاء الاصطناعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دافع الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة (ليوناردو) الناشطة في قطاعات الدفاع والفضاء والأمن عن تقنية الذكاء الاصطناعي التي تثير مخاوف أمنية.

وقال روبرتو تشينغولاني، خلال مائدة مستديرة الجمعة لمنتدى مجموعة السبع الصناعية الكبرى للأعمال (B7) بمقر اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا) “إذا قمنا بخنق شخص ما بوسادة، فلا يمكننا أن نقول أن الوسادة هي تقنية خطيرة”، مشيرا إلى أن “أي تكنولوجيا تستخدم بشكل سيء تشكل خطرا”.

وقال: “أنا أعتبر الغباء البشري أكثر خطورة من الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة العامة، التي تسيطر عليها وزارة الاقتصاد والمالية بامتلاك 30% من الأسهم، “الجميع يتحدث عن الذكاء الاصطناعي” وكأنه “حقيقة ميتافيزيقية”، لكنه “بنية تحتية تحتاج إلى استثمار”.

يشار إلى أن مؤتمرات (B7) هي منصة لدول المجموعة للحوار مع مجتمع الأعمال الدولي.