اتفاق أمريكي-صربي على تعزيز العلاقات الثنائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- التقت وكيلة وزارة الخارجية الامريكية للدبلوماسية والشؤون العامة ليز ألين اليوم الجمعة في بلغراد وزير الخارجية الصربي ماركو ديوريتش.

ووفق المذكرة الصادرة في واشنطن عن وزارة الخارجية الامريكية، اتفق الجانبان على “أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وصربيا وتسريع تقدم بلغراد نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

وحثت المسؤولة الامريكية وزير الخارجية الصربي على “مواصلة التقدم نحو تطبيع العلاقات مع كوسوفو من خلال الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي”، كما رحبت بـ”مساهمات بلغراد في الأمن الأوروبي والإقليمي، بما في ذلك من خلال دعمها لأوكرانيا”.

كما ناقش الطرفان “أهمية مكافحة النفوذ الأجنبي الخبيث لخلق مساحة معلومات مفتوحة بالإضافة إلى فرص تعميق العلاقات التعليمية والثقافية بين الشعبين الصربي والأمريكي”.