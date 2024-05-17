تاياني: لا خطة سياسية وراء الهجوم على رئيس وزراء سلوفاكيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الضوء على أن “الشخص الذي هاجم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، لم يكن صبيا، ربما ظن أنه تعرض لظلم سياسي في بلاده. لا نعرف ما هو السبب الحقيقي وراء الأمر، لكن ما أدى إلى الهجوم لم يكن خطة سياسية”.

وأضاف الوزير تاياني في تصريحات على هامش مؤتمر مجموعة السبع للأعمال (B7) الملتئم بمقر اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا) الجمعة، أنه “يجب إدانة جميع الهجمات بحزم شديد”، مبيناً أن “من الممكن أيضاً أن تكون هناك مواجهات سياسية قاسية”، لكن “لا ينبغي اللجوء لاستخدام العنف أبداً”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “نحن ندافع عن حقوق أوكرانيا، لكننا بالتأكيد لم نستخدم أبداً كلمات معادية للروس”، مشددًا على أن “في بعض الأحيان تكون النبرات ساخنة للغاية في بلداننا، لكننا بحاجة لاستخدام لهجة لعلها لا تؤجج لدى شخص ما قد لا يكون متزناً، دوافع للقتل أو العنف، كما في حدث هذه الحالة”.