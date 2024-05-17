وزير إيطالي: مسيرة انتقال الطاقة يجب اتباعها مع نظام الإنتاج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تساءل وزير إيطالي، عن “كيفية بناء تحول في مجال الطاقة يستفيد منه الجميع؟”، وقال إن “هذا هو السؤال الأساسي لهذه المرحلة التاريخية التي نشهدها، والإجابة هي أن تحول الطاقة واستدامتها يجب أن يعني العمل والتنمية، وبالتالي قطاعي الصناعة والأعمال”.

وفي كلمته أمام مؤتمر مجموعة السبع للأعمال (B7)، الملتئم بمقر اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا) في روما الجمعة، قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جِلبيرتو بيكيتّو فراتين، إن “هذا هو التزام حكومتنا وقد تم التأكيد عليه مرة أخرى في إطار عمل مجموعة السبع، الذي يتخذ من إزالة الكربون ركيزة أساسية له، والتي تحدد التحول في مجال الطاقة”.

وشدد الوزير فراتين على أن “هذا المسار إلزامي، إذ يجب على القطاعين العام والخاص التعاون لبناء اقتصاد الغد، ونحن نؤمن بأن هناك أصول إنتاجية ذات أهمية استراتيجية للنسيج الاجتماعي والاقتصادي، ولنوعية حياة المواطنين، ولذلك يجب أن تكون هذه القطاعات مصحوبة أيضا بالدعم التشريعي والتنظيمي المناسب، في عملية انتقالية مرادفة للنمو ولدفع القدرة التنافسية نحو مسار التغيير”.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب (فورتسا إيتاليا)، أن “الحكومة ترى أن تحول الطاقة طريق يجب اتباعه سوياً مع نظام الإنتاج. يجب أن تكون إزالة الكربون خطة تمثل فيها الشركات جزءًا لا يتجزأ منها أيضاً على صعيد اقتراح حلول مبتكرة”. واختتم بالقول: “إنها الطريق نحو دولة أكثر حداثة، ليست عملية نحمي أنفسنا منها، بل فرصة يجب اغتنامها”.