إيطاليا: ارتفاع طفيف في حالات الإصابة بكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية، أن حالات الإصابة بوباء كوفيد 19 التي تم تشخيصها والإبلاغ عنها في الفترة من 9 إلى 15 أيار/مايو، بلغت حالتين لكل 100 ألف نسمة، وهي في زيادة مقارنة بالأسبوع السابق (حالة واحدة لكل 100 ألف نسمة)، ليرتفع معدل الإصابة بشكل طفيف في بعض المناطق مقارنة بالأسبوع الماضي”.

وأبرز تقرير الرصد الأسبوعي لفيروس كورونا، الصادر عن وزارة الصحة والمعهد العالي للصحة، أنه “تم الإبلاغ عن أعلى معدل للإصابات خلال الأسبوع الماضي في مقاطعة لومبارديا (شمال) مع 3.2 حالة لكل 100 ألف نسمة، أما الحد الأدنى، فقد كان في مقاطعة ماركي (وسط)، التي لم يُبلغ فيها عن حالات جديدة في أسبوع المراقبة”.

وقال التقرير، إنه “باختصار، نشهد في إيطاليا زيادة طفيفة في حالات الإصابة الجديدة التي تم تحديدها والإبلاغ عنها بعدوى سارس ـ كوف ـ 2، لكن تأثيرها على الوضع في المستشفيات مستقر ومحدود”، وفقًا للخبراء.

وذكر التقرير أن “مؤشر انتقال العدوى (Rt) المحسوب بالبيانات المحدثة حتى يوم 15 أيار/مايو، وبناء على الحالات التي أدخلت إلى المستشفى، اعتبارا من السابع في الشهر ذاته، دان دون عتبة الوباء، أي ما يعادل 0.93، وهو مستقر مقارنة بالأسبوع السابق (0.94)”.

وأشار التقرير الصحي إلى أنه “حتى 15 أيار/مايو، بلغ معدل إشغال الأسرة في المجال الطبي 0.9%، وهو مستقر مقارنة بالأسبوع السابق”، بينما “ارتفع معدل إشغال الأسرة في أقسام العناية المركزة بشكل طفيف، ليعادل 0.3%، مقارنة بالأسبوع السابق، عندما كان بـ0.2%”.