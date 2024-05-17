إيطاليا: افتراض مثول ميركل وبوريل أمام محكمة باليرمو بقضية منظمة أوبن آرمز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر قضائية إيطالية، أن من بين الشهود الذين يمكن استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم في جلسات الاستماع المقبلة لقضية منظمة (أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، الجارية بمحكمة باليرمو، هناك المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الإسباني السابق جوزيب بوريل.

هذا وتوجه في إطار القضية ضد زعيم حزب الرابطة ووزير الداخلية الإيطالي الاسبق ماتيو سالفيني، تهم الاحتجاز غير المشروع لأشخاص لغرض ممارسة الضغط، إساءة استخدام السلطة وإهمال الأعمال المكتبية الرسمية.

وأعلن المدعي العام بالمحكمة الصقليّة، جيري فيرّارا الجمعة، أن “من الممكن إضفاء الطابع الرسمي على الطلب في الجلسة القادمة، المقرر عقدها في 14 حزيران/يونيو في صالة بسجن بالياريللي، الذي ستنتقل المحاكمة إليه”، لكن “اعتباراً من 12 تموز/يوليو المقبل، يمكن أن تبدأ مرافعات الادعاء العام، بينما سيأتي دور الأطراف المدنية في القضية، بعد عطلة الصيف، في 20 أيلول/سبتمبر”.