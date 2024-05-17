وزير إيطالي سابق: لا يمكن اعتبار ليبيا ملاذاً آمناً للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير إيطالي سابق عن أن “ليبيا، في رأيي، لا يمكن اعتبارها ملاذا آمناً” للمهاجرين.

وأثناء الإدلاء بشهادته في جلسة الاستماع الجديدة لقضية منظمة (أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، الجارية في محكمة باليرمو، الجمعة، قال وزير الخارجية الأسبق، إينزو مواڤيرو ميلانيزي، إن “الموقف الذي تبنيته آنذاك بصفتي وزيراً للخارجية، كان علنيا، وقد تم الإدلاء به في عدة مناسبات رداً على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمرات الصحفية”.

وأعاد الوزير الأسبق القول بأنه “لا يمكن اعتبار ليبيا ملاذا آمنا، لأنها لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية التي تحدد هذا المفهوم”.

هذا ويواجه زعيم حزب الرابطة ووزير الداخلية الإيطالي الاسبق ماتيو سالفيني، في إطار القضية تهم الاحتجاز غير المشروع لأشخاص لغرض ممارسة الضغط، إساءة استخدام السلطة وإهمال الأعمال المكتبية الرسمية، لأنه منع على مدى أيام إنزال 147 مهاجراً أنقذتهم سفينة المنظمة الإسبانية غير الحكومية.