ميلوني: تيار اليسار يمزق ثيابه لأجل معاهدة الهجرة مع ألبانيا وأوروبا تتّبعها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنه “النموذج الإيطالي-الألباني بشأن المهاجرين، يمكّننا من تحقيق مكاسب من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الإيطالية، والحصول على تأثير مثبط لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين المحتملين، قد يكون قويا للغاية”.

وأشارت ميلوني في تصريحات متلفزة الإثنين، إلى أن الأمر يتعلق بـ”نموذج مبتكر تماماً”، موجهة مرة أخرى اصبع الاتهام إلى ما وصفته بـ”الهجمات المتهورة التي تعرض لها” الرئيس الألباني إيدي راما.

وأضافت رئيسة الحكومة، أن “تيار اليسار قد مزق ثيابه”، بينما “طارد بعض الصحفيين المتحيزين كل المفوضين الأوروبيين سائلين إياهم: “ألا يبدو هذا انتهاكًا لسيادة القانون؟ لكن الحقيقة هي أن 15 من أصل 27 دولة أوروبية، وقعت خطابًا تطالب المفوضية الأوروبية المقبلة باتّباع نموذج ألبانيا لإدارة المهاجرين وإيجاد حلول عملية، وإذا نجح الاتفاق مع ألبانيا، فقد يصبح هذا النموذج الجديد لإدارة المهاجرين في أوروبا بأكملها”.